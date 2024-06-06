Общество

Сергей Вострецов предложил европейским и американским коллегам обмениваться культурными проектами, а не ядерными ударами

Глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов вместе с губернатором Хакасии Валентином Коноваловым на Петербургском международном экономическом форуме принял участие в праздновании Дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщается в Telegram-канале Сергея Вострецова.

Фото: Telegram-канал Сергея Вострецова

Лидер профсоюзов и амбассадор Ассамблеи народов России Сергей Вострецов прочитал отрывок стихотворения «Олегов щит», посвященный походам России на территорию нынешней Турции. Он подчеркнул, что шутки с российским народом «иногда плохо заканчиваются для шалунов». И европейским и американским коллегам Сергей Вострецов предложил обмениваться культурными проектами, а не ядерными ударами.