Общество

Бизнесмен Денис Быченков: Корытовский лесопарк однозначно будет развиваться

Корытовский лесопарк будет развиваться, проект благоустройства должен появиться в течение 1-2 лет. Об этом сообщил бизнесмен Денис Быченков в программе «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Корытовским лесопарком мы начали заниматься 2-3 года назад. Это единственное хорошо доступное место для зимнего и летнего отдыха. В моем видении, этот лес тоже должен стать парком. В перспективе нескольких лет, я надеюсь, мы с городом совместно организуем полноценные мероприятия, чтобы сделать это лес безопасным для прогулок, уберем там все аварийные деревья, расчистим, расширим все просеки, обеспечим там дренаж, потому что там очень много заболоченных мест», - сказал Денис Быченков.

Гость студии подчеркнул, что разговор идет только о санитарной очистке леса: «Никаких вырубок там не планируется и не будет».

«Надеюсь, будет рожден через год-два проект реконструкции лесопарка. Мы к этому подходили несколько раз. И концепция развития этого места даже утверждалась в администрации. Теперь я заканчиваю проект реконструкции "Солдатского пляжа", и у меня высвобождается немного времени и сил, чтобы заняться Корытовским лесопарком. И в осень я планирую переместить фокус внимания туда. Парк однозначно будет развиваться, а как это будет происходить и в какие сроки — мы посмотрим, жизнь покажет», - заявил бизнесмен.

Денис Быченков добавил, что Корытовский лесопарк знает с детства. По его наблюдениям, после развала СССР дорожки в парке заросли, и состоянием насаждений долгое время никто не занимался.

«В свое время основные коммуникационные маршруты там были шесть метров шириной. Я, поверьте, этот парк знаю с детства. Когда развалился Советский Союз, ухода за лесным массивом не было совершенно, все это начало хаотично зарастать. Поэтому первое, что мы предприняли — начали заниматься благоустройством основных артерий, чтобы можно было хоть как-то на лыжах покататься. Мы убирали валежник и деревья, которые были совсем аварийными. Эту работу мы начали, но объем настолько большой, что здесь надо решать будет на городском или областном уровне, как дальше с этим парком быть», - отметил гость студии.

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По словам заместителя главы администрации города Пскова Алексея Несмашного, администрация Пскова в этом вопросе «не стоит в стороне» и старается всячески содействовать.