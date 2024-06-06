Бизнесмен Денис Быченков: Корытовский лесопарк однозначно будет развиваться

Корытовский лесопарк будет развиваться, проект благоустройства должен появиться в течение 1-2 лет. Об этом сообщил бизнесмен Денис Быченков в программе «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии подчеркнул, что разговор идет только о санитарной очистке леса: «Никаких вырубок там не планируется и не будет».
«Надеюсь, будет рожден через год-два проект реконструкции лесопарка. Мы к этому подходили несколько раз. И концепция развития этого места даже утверждалась в администрации. Теперь я заканчиваю проект реконструкции "Солдатского пляжа", и у меня высвобождается немного времени и сил, чтобы заняться Корытовским лесопарком. И в осень я планирую переместить фокус внимания туда. Парк однозначно будет развиваться, а как это будет происходить и в какие сроки — мы посмотрим, жизнь покажет», - заявил бизнесмен.
Денис Быченков добавил, что Корытовский лесопарк знает с детства. По его наблюдениям, после развала СССР дорожки в парке заросли, и состоянием насаждений долгое время никто не занимался.
«В свое время основные коммуникационные маршруты там были шесть метров шириной. Я, поверьте, этот парк знаю с детства. Когда развалился Советский Союз, ухода за лесным массивом не было совершенно, все это начало хаотично зарастать. Поэтому первое, что мы предприняли — начали заниматься благоустройством основных артерий, чтобы можно было хоть как-то на лыжах покататься. Мы убирали валежник и деревья, которые были совсем аварийными. Эту работу мы начали, но объем настолько большой, что здесь надо решать будет на городском или областном уровне, как дальше с этим парком быть», - отметил гость студии.
По словам заместителя главы администрации города Пскова Алексея Несмашного, администрация Пскова в этом вопросе «не стоит в стороне» и старается всячески содействовать.