Общество

Почти 150 человек покусали клещи в Псковской области за неделю

По поводу укусов клещей в медицинские организации Псковской области за неделю с 30 мая по 5 июня обратились 146 человек, в том числе 23 ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По местам присасывания клещей преобладают дачные участки, участки по месту жительства в сельской местности, неорганизованные места отдыха.

По состоянию на 6 июня количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (1192 человека) на 39,3% меньше, в том числе детей (290) – на 38,4% меньше среднемноголетних недельных данных за 2013-2023 года. За аналогичный период 2023 года количество обратившихся составило 1144 человека, в том числе детей – 305.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций всего исследовали 749 клещей, из них снятых с пострадавших – 744 (за неделю – 94), из природных биотопов – 5.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 23,6%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 4,5%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,1%.

В 2024 году зарегистрировано два случая иксодового клещевого боррелиоза и один случай клещевого вирусного энцефалита у взрослых.

За январь-май 2024 вакцинировали против клещевого вирусного энцефалита в Псковской области 1 176 человек, в том числе детей – 114, ревакцинировали 1731 человек, в том числе детей – 74.