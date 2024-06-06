Общество

Более 30 человек обратились в региональную приемную «Единой России» 7 июня

Более 30 человек обратились в региональную общественную приемную «Единой России» в финальный день тематической недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фотографии: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

7 июня уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и сенатор Алексей Наумец в региональной общественной приемной «Единой России» провели прием граждан и пообщались в общей сложности более чем с тридцатью заявителями. У одного из обратившихся в приемную «Единой России» вопросы были одновременно и к сенатору, и к уполномоченному, поэтому был организован совместный прием сразу двух спикеров.

Как отметила Наталия Соколова, она уже не первый раз принимает участие в тематической неделе приемов, которую проводит партия, и считает такую форму работы наиболее эффективной. «Мы обязательно продолжим эту работу. Люди приходят с самыми разными вопросами. Одни касаются ситуаций в образовательных учреждениях, связанных с конфликтными ситуациями, другие связаны с местом жительства детей, порядком общения с ребенком родителя, проживающего отдельно», – отметила Наталия Соколова.

Она рассказала о том, что сегодня к ней на прием со своими вопросами и предложениями пришел и руководитель некоммерческой организации «Анонимные алкоголики». Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что тема сохранения семьи напрямую коррелирует с вопросами, которыми занимается эта НКО, так как зачастую проблемой распада семьи, причиной лишения родительских прав является алкогольная или наркотическая зависимость родителей.

«В этом году среди стратегических направлений в нашей работе – это комплексная помощь семьям с детьми, родители которых страдают этой зависимостью. Есть совместные идеи в направлении этой работы, к которой мы планируем подключить иные субъекты профилактики (судебных приставов, комитет по труду и занятости)», – рассказала Наталия Соколова и добавила, что совместные приемы в «Единой России» в тесном сотрудничестве с депутатами разных уровней – это очень правильно. «Здесь, как нигде, реализуется принцип "одного окна", чтобы человек, придя в приемную партии, мог решить свою проблему, а не ходить по разным инстанциям», – резюмировала Наталия Соколова.

Через региональную общественную приемную партии к сенатору Российской Федерации от Псковской области Алексею Наумцу в приемный день обратилось более 20 человек. Основная часть вопросов, с которыми люди пришли к сенатору, была связана с участниками специальной военной операции. «Уверен, что те обязательства, которые мы даем людям, непременно выполним. Есть вопросы, которые можно решить в течение суток, а есть такие, которые требуют проверки и детальной проработки. Все поступающие обращения держатся на контроле. Пути решения сложных вопросов мы ищем через министерства, ведомства и соответствующие структуры», – сказал Алексей Наумец.

Отметим, за время проведения тематической недели приемной по вопросам материнства и детства в региональную общественную приемную «Единой России» обратились около 100 человек.

Напомним, тематическая неделя по вопросам материнства и детства прошла в региональной общественной приемной партии с 3 по 7 июня. Псковичи могли записаться на прием к депутатам разного уровня, уполномоченного по правам ребенка, представителям комитета по социальной защите, социального фонда и задать интересующие вопросы. Забота о семье и детях является одним из приоритетных направлений федеральной и региональной политики, а также Народной программы партии. В Псковской области строятся новые школы, детские сады, стадионы и игровые площадки, создаются условия для всестороннего развития молодежи. Предусмотрены меры социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям.

«Успешная реализация всех этих и многих других мер невозможна без обратной связи с населением, взаимодействие с которым осуществляет региональная общественная приемная "Единой России"», – отметила врио руководителя региональной общественной приемной Елена Бибикова.