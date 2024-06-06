Общество

Нехватка солнечного света ведет к регулярной депрессии - эксперт

Эксперты Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Лавёрова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА УрО РАН) выявили особенности сезонных колебаний витамина D в крови северян. Целью исследования было выявление закономерностей содержания витамина D в крови северян именно в зависимости от продолжительности светового дня. Об этом рассказала старший научный сотрудник ФИЦКИА УрО РАН Виктория Аликина.

Жители Арктики и Севера предсказуемо испытывают дефицит солнечного света, и восполнить его невозможно даже за счет фактора белых ночей. Между тем витамин D жизненно необходим для восстановления защитных оболочек нервных клеток.

Микроэлемент участвует в функционировании щитовидной железы и сердца, обладает выраженным костно-минеральным действием, за счет чего считается главным средством от рахита. При этом с каждым годом мировое медицинское сообщество открывает все новые свойства витамина, пишет ИА RuNews24.

«Поскольку естественной инсоляции, под воздействием которой вырабатывается витамин D, для жителей региона очевидно недостаточно, в исследовании прорабатывался вопрос и восполнения его извне за счет пищи и биологически активных добавок (БАД)», - говорит Виктория Аликина.

В исследовании приняли участие 40 здоровых людей в возрасте от 20 до 44 лет – 20 мужчин и 20 женщин. Уровень витамина измерялся по анализам крови в период увеличения светового дня – 20–21 марта (день весеннего равноденствия) и во время максимальной продолжительности светового дня – 21 июня (день летнего солнцестояния). Также пробы брались 23 сентября в день осеннего равноденствия и в самый короткий день года – 22 декабря, или в день зимнего солнцестояния. Результаты показали, что даже в благоприятные световые периоды уровни содержания витамина D в крови обследованных находились на нижних границах нормы.

При этом данные различались по гендерному принципу. У женщин дефицит приходился на декабрь, у мужчин – на март. Женщины чаще страдали от нехватки витамина D, нежели мужчины. Отметили ученые и связь недостатка микроэлемента с повышенной частотой депрессий.

Пока, по словам Виктории Аликиной, исследование еще не завершено. Одним из его результатов должна стать разработка региональных норм концентраций витамина D, а также других необходимых организму элементов - дофамина, серотонина, норадреналина и адреналина. Они могут быть рекомендованы для лечебно-профилактических учреждений региона.