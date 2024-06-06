Общество

Для обеспечения кибербезопасности Сбера и его клиентов используется более 100 моделей искусственного интеллекта

Использование AI-решений закономерно в условиях роста AI-угроз. Фундаментом для создания и развития продуктов кибербезопасности с применением технологий искусственного интеллекта (AI) в Сбере является Платформа кибербезопасности, заявил вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь во время сессии «ИИнтеллектуальная кибербезопасность» на Петербургском международном экономическом форуме.

Изначально развитие систем кибербезопасности в Сбере шло по пути закупки и развертывания коробочных решений. Подобный подход обеспечивал надежную защиту от типовых угроз и возможность внедрения нового решения в кратчайшие сроки, но не позволял увидеть полноценную картину происходящего в ИТ-ландшафте, оценить риски и обеспечить их минимизацию. Появилась потребность в механизмах, объединяющих существующие средства защиты для комплексной работы с рисками кибербезопасности и принятии управленческих решений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

Таким решением в Сбере стала Платформа кибербезопасности, которая обеспечивает сбор, обработку событий в режиме реального времени и их хранение. Платформа также является фундаментом для создания и развития продуктов кибербезопасности с применением технологий AI.

Сегодня для обеспечения кибербезопасности клиентов Сбера и самого банка используется более 100 моделей AI, а также 5 AI-помощников. Эти помощники, например, могут выявлять мошеннические звонки и вместо клиента отвечать на них - «забалтывать» злоумышленника. Также они помогают в анализе рисков и дают рекомендации по реагированию на угрозы, следят за отклонениями от нормального уровня киберрисков, переводят и готовят аннотации по уязвимостям и делают многое другое.

«Ежедневно в Сбере обрабатывается порядка 500 млрд событий в сфере кибербезопасности – это в 10 раз больше, чем 4 года назад. За это же время в 2,5 раза выросло ежемесячное число транзакций, а число изменений в цифровых продуктах увеличилось в 10 раз. Колоссальна и скорость появления новых уязвимостей. Нам необходимо не только успевать за этими критическими изменениями, но и предугадывать их, быть впереди, заранее готовить механизмы реагирования. Стремительный рост технологической сложности работы Сбера на фоне развития цифровых угроз делает использование технологий AI жизненно необходимым для обеспечения кибербезопасности банка», - отметил вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.