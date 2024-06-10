Общество

Центр досуга и коммуникации появится в Локне

Центр досуга и коммуникации «Место встречи» появится в Локнянском муниципальном округе. Об этом сообщил глава округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Ивана Белугина

«Активисты и неравнодушные жители округа давно нуждаются в пространстве, где смогут обсудить свои инициативы и идеи, создать собственные проекты и просто провести интересный досуг за настольными играми или просмотром фильма! К мечте о таком пространстве мы приблизились благодаря грантовому конкурсу Росмолодежи», - поделился Иван Белугин.

Специалист по молодежной политике администрации Локнянского округа Анастасия Кузьмина защитила проект на площадке V Форума молодежных избирательных комиссий, который проходил в Пскове. На реализацию проекта выделят 350 тысяч рублей — на эти средства удастся провести ремонт помещения, закупить оборудование и мебель.

«Благодарю избирательную комиссию Псковской области, лично председателя Игоря Сопова и всех специалистов, кто помогал готовить заявку и предоставил возможность сделать жизнь людей лучше! Впервые грант Росмолодежи отправляется в наш округ. Уверен, благодаря площадке для коммуникаций, создадим еще больше крутых инициатив», - заключил Иван Белугин.