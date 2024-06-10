Горячую телефонную линию по противодействию коррупции организуют псковские приставы

Горячую телефонную линию на тему противодействия коррупции проведет начальник отделения собственной безопасности УФССП России по Псковской области Алексей Коровин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Телефонная линия пройдет 13 и 17 июня с 14:00 до 17:00.
Горячая линия предназначена для того, чтобы каждый желающий смог задать вопросы, связанные с выявлением, предупреждением и пресечением коррупционных проявлений или незаконных действий коррупционного характера, включая действия со стороны сотрудников органа принудительного исполнения.
Для того, чтобы связаться с приставами, можно позвонить по номеру телефона: 8 (8112) 699-075.
«Имея нашу поддержку и консультацию, вы сможете получить информацию о том, как правильно действовать в случаях выявления коррупции или незаконных действий. Каждый поступивший вопрос по горячей линии будет проверен. Если потребуется, руководство управления примет все необходимые меры в ответ на обнаруженные нарушения. Мы призываем вас быть активными в борьбе против коррупции и незаконных действий. Ваше участие и информация, которую вы можете предоставить, помогут нам пресечь эти негативные явления», - подытожили в пресс-службе судебных приставов.