Общество

В Госдуме рекомендовали снизить бюрократическую нагрузку на педагогов

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал в принятию в первом чтении законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не только школ, следует из электронной базы Госдумы.

Авторами инициативы выступила группа депутатов ГД во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой, а также сенатор Лилия Гумерова, пишет РИА Новости.

«Законопроектом предполагается распространить положительный опыт применения ограничений в отношении документации, подготовка которой может быть поручена педагогическим работникам при реализации основных общеобразовательных программ, на отношения, возникающие при реализации образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования, а также образовательных программ, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования», - следует из пояснительной записки к тексту законопроекта.

Отмечается, что принятие проекта будет способствовать снижению излишней административной нагрузки на педагогических работников, что позволит сконцентрироваться на исполнении непосредственных обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся.