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Общество

Активная борьба с борщевиком продолжается в Великих Луках

11.06.2024 10:27|ПсковКомментариев: 0

Активная борьба с борщевиком Сосновского идет в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фотографии: администрации Великих Лук

Сорное растение появилось в городе около четырех лет назад, и с тех пор быстро растет и распространяется. Однако муниципальное предприятие «Зеленхоз» предпринимает все возможные меры, чтобы его остановить и уничтожить. 

«Растение очень живучее и высокое, достигает 1,5 – 2 метра в высоту, имеет большие зонтики, в которых содержится много семян. Если растение вовремя не обработать, то рассев семян пройдет по большой территории, - рассказали в  МП «Зеленхоз». – К тому же корень борщевика может достигать 25 метров». 

Администрация Великих Лук просит жителей незамедлительно сообщать о местах произрастания борщевика на территории города для организации оперативной ликвидации мест распространения данного сорняка по телефону 3-02-08 МУ «УЖКХ Администрации города Великие Луки».

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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