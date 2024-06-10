Общество

Активная борьба с борщевиком продолжается в Великих Луках

Активная борьба с борщевиком Сосновского идет в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фотографии: администрации Великих Лук

Сорное растение появилось в городе около четырех лет назад, и с тех пор быстро растет и распространяется. Однако муниципальное предприятие «Зеленхоз» предпринимает все возможные меры, чтобы его остановить и уничтожить.

«Растение очень живучее и высокое, достигает 1,5 – 2 метра в высоту, имеет большие зонтики, в которых содержится много семян. Если растение вовремя не обработать, то рассев семян пройдет по большой территории, - рассказали в МП «Зеленхоз». – К тому же корень борщевика может достигать 25 метров».

Администрация Великих Лук просит жителей незамедлительно сообщать о местах произрастания борщевика на территории города для организации оперативной ликвидации мест распространения данного сорняка по телефону 3-02-08 МУ «УЖКХ Администрации города Великие Луки».