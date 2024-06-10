Общество

Лингвистический лагерь открылся в музее-усадьбе народа сето в Сигово

Традиционный летний лингвистический лагерь открылся в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Знакомство с культурой сето – обязательная программа в летнем лингвистическом лагере. У народа сето нет письменности: обучение языку происходит в быту, а также посредством национального фольклора – песен, игр и танцев. Для участников лагеря будут организованы экскурсии, мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни и рукоделию.

В этом году лагерь принимает школьников из Киршинской школы. Дети пребывают в лагере в дневное время. Ребята уже успели изучить традиции земледелия, хозяйка усадьбы провела экскурсию и рассказала детям о лекарственных травах. Знания о полезных свойствах растений у сето передавались из поколения. Например, о том, что семена тмина высушивают и используют в кулинарии. Он добавляет пряный аромат бульонам и супам, кашам, им приправляют сыр. А чай с мятой помогает восстановить силы, после тяжелого дня.

Детский лингвистический лагерь проводится по инициативе государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» и Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество сето» при поддержке правительства Псковской области уже более 10 лет.