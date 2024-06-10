Общество

Псковичей приглашают на всероссийский конкурс «Читаем всей семьей»

Старт всероссийского конкурса «Читаем всей семьей», приуроченного к Году семьи, объявлен на Книжном фестивале в Москве. К участию приглашаются псковские семьи с детьми (до 18 лет). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Для этого необходимо снять видеоролик, в котором члены семьи разных поколений (родители, бабушки, дедушки, дети) вместе прочитают литературное произведение на русском языке. Необходимо кратко объяснить выбор произведения для семейного чтения. Запись ролика возможна в любой детской библиотеке страны либо в книжных магазинах.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Проза» и «Поэзия». Прием работ продлится до 30 ноября по специальной форме. В каждой компетентное жюри определит по три семьи-победителя, которых пригласят на торжественную церемонию награждения в Москву. Планируется, что имена победителей назовут в ноябре, а отправиться в столицу семьи смогут в декабре.

Подробнее познакомиться с положением конкурса можно по ссылке.

Мероприятие направлено на возрождение и продолжение традиций семейных чтений через привлечение семьи к систематическому чтению, формирования круга семейного чтения, создание пространства для диалога ребенка и взрослого, содействие укреплению семьи и духовно-нравственных ценностей.

Конкурс «Читаем всей семьей» организуют Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», Ассоциация книгораспространителей России, Российский книжный союз, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, министерства культуры Российской Федерации, министерства просвещения Российской Федерации, Российской государственной детской библиотеки.