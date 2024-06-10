Сергей Вострецов: Россия – страна с яркой историей и огромным потенциалом

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале поздравил друзей, коллег и соратников с Днем России.

«В этот день мы чествуем нашу Родину – страну с великой тысячелетней судьбой и уникальным наследием, наше Отечество, объединившее в одну равноправную семью множество народов и культур. Сегодня, отмечая очередную веху на пути становления нашей страны в новейший период ее истории, мы думаем о могучей и свободной России! И только вместе, своим трудом, объединив усилия во имя ее развития и процветания, мы сможем по-настоящему плодотворно работать, творить, созидать, строить. Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит нашу Родину – страну с яркой историей, огромным потенциалом и блестящим будущим», - отметил он.