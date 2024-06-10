Общество

Центр молодежи и общественных инициатив стал членом Ассоциации волонтёрских центров

АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» стал членом Ассоциации волонтёрских центров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив.

«Ближайшие дни в Москве и особенно на ВДНХ атмосфера добра. Наш Центр молодежи и общественных инициатив теперь также является частью большой экосистемы "Добро.рф" и берёт курс на дальнейшее развитие и объединение неравнодушных людей, поиск партнёров и единомышленников», - отметила директор АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алеся Михачёва, которая в составе делегации от псковского региона находится в Москве на «Добро. Конференции».

«Добро. Конференция» - это самое масштабное событие мира добровольчества для лидеров социальных изменений, где участники могут найти партнеров и получить все необходимые инструменты и ресурсы для работы. Всего в Москву для участия в «Добро. Конференции» приехали 1500 участников из 600 городов России. Это руководители «Добро. Центров» и партнеров «Добро.рф». Их ждёт совместная работа в течение нескольких дней, благодаря которой каждый сможет представить свою стратегию и новый бренд Ассоциации, вдохновить сообщество на реализацию стратегии до 2030 года, обучиться технологиям работы сообщества «Добро. Центров», презентовать свои лучшие практики и итоги работы за 10 лет.

Ассоциации волонтерских центров исполнилось 10 лет. Поэтому было принято решение переименоваться в «Добро.рф». Ассоциация объединяет свыше 70 тысяч организаций и 6,6 млн человек. Это крупнейшее волонтерское сообщество с новой миссией до 2030 года — раскрыть потенциал общества через взаимодействие, доверие и партнерство между людьми, обществами и государством на единой идее добра как нормы жизни для счастья и благополучия каждого.