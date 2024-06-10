Общество

Ректор МГУ поддержал идею отмены ЕГЭ

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий сообщил, что поддерживает идею отмены ЕГЭ и никогда не был сторонником этой системы.

«Вы знаете, я никогда не был сторонником ЕГЭ, потому что часто бывает, что когда человека мы не видим, то происходят ошибки в выборе профессий, в оценке знаний. Лучше, чем контакт, беседа, прямой экзамен ничего нет», - цитирует его РИА Новости.

Садовничий отметил, что ЕГЭ имеет как минусы, так и плюсы, однако система выпускных экзаменов, которые сдавали во времена его учебы, была также эффективна.

«Я не агитирую ни против, ни за ЕГЭ. Но я не сторонник ЕГЭ», - добавил он.