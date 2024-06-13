Общество

Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущий Олег Добрынин и его соведущий, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, руководитель местного отделения РВИО, кандидат исторических наук, доцент Дмитрий Белюков обсудят подвиг «великолукских Сусаниных» - Матвея Кузьмина и Анастасии Дроздовой.

Трансляция завершена.