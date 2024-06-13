Общество

Обучение в ПсковГУ станет дороже на 4,5%

Псковский государственный университет с 1 сентября увеличит стоимость обучения на 4,5% на всех направлениях. Соответствующий приказ опубликован на сайте вуза.

«Проиндексировать стоимость обучения с 1 сентября 2024 года с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год, на 4,5% путем умножения стоимости обучения, установленной предыдущим приказом, на коэффициент 1,045 с округлением до двух знаков после запятой», - говорится в документе.

Согласно новым расценкам, дороже всего обучение обойдется студентам направления «Дизайн» - 230 тысяч 861,4 рубля за год. Обучение по данному направлению по очной форме длится четыре года.