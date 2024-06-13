Общество

Завершился капитальный ремонт зданий в лагере «Истоки» в Печорском районе

Молодежный лагерь «Истоки» в Печорском районе с круглогодичным пребыванием 350 человек принимает гостей в отремонтированных корпусах и модульных домиках. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Домики оборудованы по самым современным стандартам, работают спортивные и игровые площадки для детей и юношества.

Выполнен капитальный ремонт зданий для лагеря федерального значения. ️Разработан комплект рабочей документации на сети обеспечивающей инфраструктуры. ️Завершена разработка документации на проектирование еще 12 объектов лагеря. Документы включают перепланировку зданий и проведение современных коммуникаций. ️

Ведутся работы по благоустройству прилегающих территорий, а также работы по озеленению. ️Выполнены работы по прокладке сетей водоснабжения и канализации. ️Работы завершены в здании КПП, корпусах для размещения преподавателей, трапезной, медицинском пункте. Выполнен монтаж всесезонной сцены.