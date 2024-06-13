Общество

Бывший зампредседателя правительства России отдал мошенникам 13 млн рублей

Бывший заместитель председателя правительства России Виктор Илюшин потерял 13 млн рублей, когда хотел отредактировать статью в Википедии про себя, сообщает Telegram-канал Baza.

В самом начале 90-х Виктор Илюшин руководил секретариатом президента РСФСР, а в 1996-1997 занимал пост зампреда правительства. 7 июня Илюшину позвонили мошенники. Они представились администраторами Википедии и уговорили бывшего чиновника установить программу, которая якобы поможет подкорректировать информацию в Википедии.

На самом деле преступникам нужен был доступ к банковскому счету Илюшина. За несколько дней Виктор Илюшин потерял 12,9 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.