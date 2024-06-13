Общество

Резервный период сдачи ЕГЭ начался в Псковской области

Резервный период сдачи ЕГЭ начался в Псковской области 13 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Сегодня проходили экзамены по географии, литературе, обществознанию и физике. Экзамен по физике сдавало 63 человека, по обществознанию – 90, по литературе – 15 и по географии – 5.

Экзамены проходили в 16 пунктах, в организации и проведении экзаменов принимали участие более 400 педагогов. За ходом экзамена наблюдали 44 общественных наблюдателей, в том числе 8 федеральных.

Предметные комиссии начнут проверку ответов на развёрнуые задания 14 июня.

Свои результаты ребята узнают не позднее 26 июня.