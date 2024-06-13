Общество

Около 200 тысяч рублей удалось собрать в рамках акции «Сдай вторсырье - накорми бездомных животных»

Около 200 тысяч рублей удалось собрать за счет акции «Сдай вторсырье - накорми бездомных животных». Об этом сообщил основатель проекта «Экомышление», руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» Сергей Елизаров в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 июня.

Эти средства были поделены пополам между зоозащитными организациями «Шанс» и «Лесопилка».

«В этом году в акции приняло участие около 500 человек, было пять точек по сбору вторсырья, раньше их было три», - сказал Сергей Елизаров.