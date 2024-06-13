Общество

Заготовка травянистых кормов началась в Псковском районе

Заготовка травянистых кормов началась в сельскохозяйственных предприятиях Псковского района. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой

«Механизаторы приступили к укосу травы, заготовке сенажа и силоса. На текущую дату скошено 511 га трав, заложено в траншеи более 2 тысяч тонн силосной массы, заготовлено более 4,5 тысяч тонн сенажа», - сказала глава района.

Согласно рабочим планам предприятий, к предстоящей зимовке скота необходимо заготовить более 54 тысяч тонн силосной массы, более 42 тысяч тонн сенажа, около 3 тысяч тонн сена, более 2,5 тысяч тонн соломы.