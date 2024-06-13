Общество

Полезные и скрытые функции YouTube раскрыл эксперт

В то время как большинство людей ежедневно пользуются видеосервисом YouTube, многие игнорируют лайфхаки, которые могут оказаться очень полезными. О функциях, которые позволят в полной мере воспользоваться преимуществами видеоплатформы YouTube, рассказал руководитель бизнес-юнита дополнительных продуктов МегаФона Дмитрий Кишилов.

Фото здесь и далее: МегаФон

Эксперт обратил внимание, что YouTube хранит множество возможностей. Например, чтобы поделиться конкретным отрывком видео, нужно приостановить видео на нужном времени и щелкнуть правой кнопкой мыши окно воспроизведения видео. Среди представленных опций выбрать «Скопировать URL-адрес видео с привязкой ко времени» и поделиться ссылкой.

Для того, чтобы видео повторно воспроизводилось, нужно щелкнуть на окно с видеороликом правой кнопкой мыши и выбрать «Повтор».

Кишилов также предлагает использовать видео для создания качественных изображений. Для этого нужно воспроизвести видео в самом высоком качестве и приостановить в том месте, где нужно сделать снимок. Затем дважды щелкнуть правой кнопкой мыши, в появившемся контекстном меню выбрать параметр «Сохранить кадр видео как», выбрать папку для сохранения и дать имя снимку.

Для того, чтобы публиковать видео с музыкальным сопровождением на YouTube без опасения блокировки канала, эксперт рекомендует использовать музыку из бесплатной звуковой библиотеки YouTube Studio. «Щелкните на странице YouTube свой аватар в правом верхнем углу и выберете "Творческая студия YouTube". После этого в левом меню раздела Studio нажмите "Фонотека" и выбирайте музыку для своего видео», — объяснил Кишилов.

Можно удалить свою историю просмотров, нажав кнопку «Очистить историю просмотра» в разделе «История», отображаемом в меню YouTube с левой стороны.

Для более эффективной навигации по видео эксперт рекомендует нажать на красный курсор в строке окна видео, удерживать его и потянуть вверх. В этом случае откроется вся видеодорожка, включая предыдущие и последующие кадры.

Также Кишилов рассказал о возможностях управления просмотром видео на YouTube при помощи клавиатуры. Например, для включения и отключения мини-проигрывателя (режим «Картинка в картинке» поверх всех страниц браузера) нужно нажать «i», для перехода в полноэкранный режим нажать «f», для перемотки вперед или назад на 10 секунд — «j» и «l», а для включения и отключения субтитров — «c». Также стрелки на клавиатуре могут стать полезными при просмотре видео. Стрелка влево/вправо для перемотки видео на 5 секунд, стрелка вверх/вниз для увеличения или уменьшения громкости.

Цифры от 1 до 9 на верхней панели клавиатуры позволяют быстро перейти на разные части видео — от 10% до 90% хронометража видео соответственно. Например, нажатие на «5» откроет кадр после 50% ролика, на «8» — после 80% и так далее. «0» вернет к началу видео.

Эксперт отметил, что каждый зарегистрированный пользователь имеет доступ к списку всех функциональных сочетаний клавиш. Для этого нужно щелкнуть на странице YouTube свой аватар в правом верхнем углу и выбрать «Быстрые клавиши».

Кроме того, иногда при просмотре видео на YouTube нужно замедлить или ускорить видео. Кишилов рассказал, что для замедления или ускорения видео нужно нажать на «Настройки» (значок шестеренки в окне воспроизведения видео) и выбрать нужную скорость.

Для того, чтобы пролистать видео в мобильном приложении YouTube, нужно дважды нажать на левую часть ролика (перемотка на 10 секунд назад) или правую (на 10 секунд вперед) часть ролика. Если нужно изменить время, в таком случае нужно нажать на изображение своего профиля в углу экрана, выбрать «Настройки» (значок шестеренки) → «Общие» → «Перемотка двойным нажатием». Выбрать можно промежуток от 5 до 60 секунд.

«И есть еще один способ быстрого просмотра видео из мобильных приложений YouTube — можно ускорить воспроизведение в 2 раза, просто удерживая палец на видео», — поделился эксперт.