Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
кадры решают всё
очаги культуры
оксана филиппова интервью
творог правда и мифы
по мотивам Пушкина
топ заведений для выпускников
на пороге перезагрузки
что будет с рынком недвижимости?
Кабельный потенциал
баня «Гельдт» долгожданное открытие
обзор
ковать кадры пока горячо
ENERGY кешбэк-игра
дело ФАПное
экзотика агротуризм
 
 
 
ещё Общество 13.06.2024 23:320 Библиотеку в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове откроют в конце августа 14.06.2024 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 14.06.2024 11:580 Полезные и скрытые функции YouTube раскрыл эксперт 14.06.2024 11:550 Жалобу на закупку материалов для псковского онкодиспансера признали необоснованной 14.06.2024 11:350 Борис Елкин напомнил о возможности бесплатно поставить во дворе детскую площадку 14.06.2024 09:300 Заготовка травянистых кормов началась в Псковском районе
 
 
 
Самое популярное 11.06.2024 09:230 Погиб псковский футболист Александр Злобин 11.06.2024 13:230 Шестерых погибших бойцов спецоперации похоронили в Псковской области 07.06.2024 13:542 Плавающий бассейн, кафе и спортплощадки: «Солдатский пляж» в Пскове готовят к открытию 10.06.2024 14:270 В Пскове на Рижском проспекте подбит автомобиль, сбивший пешехода 13.06.2024 13:327 Кровь на асфальте
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Полезные и скрытые функции YouTube раскрыл эксперт

14.06.2024 11:58|ПсковКомментариев: 0

В то время как большинство людей ежедневно пользуются видеосервисом YouTube, многие игнорируют лайфхаки, которые могут оказаться очень полезными. О функциях, которые позволят в полной мере воспользоваться преимуществами видеоплатформы YouTube, рассказал руководитель бизнес-юнита дополнительных продуктов МегаФона Дмитрий Кишилов.

Фото здесь и далее: МегаФон

Эксперт обратил внимание, что YouTube хранит множество возможностей. Например, чтобы поделиться конкретным отрывком видео, нужно приостановить видео на нужном времени и щелкнуть правой кнопкой мыши окно воспроизведения видео. Среди представленных опций выбрать «Скопировать URL-адрес видео с привязкой ко времени» и поделиться ссылкой. 

Для того, чтобы видео повторно воспроизводилось, нужно щелкнуть на окно с видеороликом правой кнопкой мыши и выбрать «Повтор».

Кишилов также предлагает использовать видео для создания качественных изображений. Для этого нужно воспроизвести видео в самом высоком качестве и приостановить в том месте, где нужно сделать снимок. Затем дважды щелкнуть правой кнопкой мыши, в появившемся контекстном меню выбрать параметр «Сохранить кадр видео как», выбрать папку для сохранения и дать имя снимку.

Для того, чтобы публиковать видео с музыкальным сопровождением на YouTube без опасения блокировки канала, эксперт рекомендует использовать музыку из бесплатной звуковой библиотеки YouTube Studio. «Щелкните на странице YouTube свой аватар в правом верхнем углу и выберете "Творческая студия YouTube". После этого в левом меню раздела Studio нажмите "Фонотека" и выбирайте музыку для своего видео», — объяснил Кишилов.

Можно удалить свою историю просмотров, нажав кнопку «Очистить историю просмотра» в разделе «История», отображаемом в меню YouTube с левой стороны.

Для более эффективной навигации по видео эксперт рекомендует нажать на красный курсор в строке окна видео, удерживать его и потянуть вверх. В этом случае откроется вся видеодорожка, включая предыдущие и последующие кадры.

Также Кишилов рассказал о возможностях управления просмотром видео на YouTube при помощи клавиатуры. Например, для включения и отключения мини-проигрывателя (режим «Картинка в картинке» поверх всех страниц браузера) нужно нажать «i», для перехода в полноэкранный режим нажать «f», для перемотки вперед или назад на 10 секунд — «j» и «l», а для включения и отключения субтитров — «c». Также стрелки на клавиатуре могут стать полезными при просмотре видео. Стрелка влево/вправо для перемотки видео на 5 секунд, стрелка вверх/вниз для увеличения или уменьшения громкости.

Цифры от 1 до 9 на верхней панели клавиатуры позволяют быстро перейти на разные части видео — от 10% до 90% хронометража видео соответственно. Например, нажатие на «5» откроет кадр после 50% ролика, на «8» — после 80% и так далее. «0» вернет к началу видео.

Эксперт отметил, что каждый зарегистрированный пользователь имеет доступ к списку всех функциональных сочетаний клавиш. Для этого нужно щелкнуть на странице YouTube свой аватар в правом верхнем углу и выбрать «Быстрые клавиши».

Кроме того, иногда при просмотре видео на YouTube нужно замедлить или ускорить видео. Кишилов рассказал, что для замедления или ускорения видео нужно нажать на «Настройки» (значок шестеренки в окне воспроизведения видео) и выбрать нужную скорость.

Для того, чтобы пролистать видео в мобильном приложении YouTube, нужно дважды нажать на левую часть ролика (перемотка на 10 секунд назад) или правую (на 10 секунд вперед) часть ролика. Если нужно изменить время, в таком случае нужно нажать на изображение своего профиля в углу экрана, выбрать «Настройки» (значок шестеренки) → «Общие» → «Перемотка двойным нажатием». Выбрать можно промежуток от 5 до 60 секунд.

«И есть еще один способ быстрого просмотра видео из мобильных приложений YouTube — можно ускорить воспроизведение в 2 раза, просто удерживая палец на видео», — поделился эксперт.

Теги: #МегаФон
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли отмену запрета движения мотоциклов на центральных улицах Пскова?
В опросе приняло участие 190 человек
14.06.2024, 12:070 Деятельность двух нарколабораторий пресекли в Псковской области 14.06.2024, 12:050 Постройка горела в Гаражном проезде в Пскове 14.06.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 14.06.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 14 июня
14.06.2024, 11:580 Полезные и скрытые функции YouTube раскрыл эксперт 14.06.2024, 11:550 Жалобу на закупку материалов для псковского онкодиспансера признали необоснованной 14.06.2024, 11:410 Юная швея разорвала руку на производстве в Пскове 14.06.2024, 11:350 Борис Елкин напомнил о возможности бесплатно поставить во дворе детскую площадку
14.06.2024, 11:300 «На пятой передаче»: Камеры фотовидеофиксации на дорогах Псковской области 14.06.2024, 11:240 Псковичи продолжают переходить на электронные квитанции за газ  14.06.2024, 11:120 Свыше 165 килограммов наркотиков изъяли в Псковской области за 5 месяцев 14.06.2024, 11:020 Парламент Литвы разрешил переносить захоронения советских воинов
14.06.2024, 10:460 На закупку по ремонту площадок и проездов в Шумилкино подали жалобу в УФАС 14.06.2024, 10:400 Устинов день отмечают 14 июня: как ветер предсказывает погоду 14.06.2024, 10:280 Доярка получила ссадины и ушибы из-за буйной лошади на ферме в Псковской области 14.06.2024, 10:240 «Инженер-бард» Олег Александров станет гостем программы «Квартирник»
14.06.2024, 10:190 Емкость с пивом травмировала молодую работницу в Псковской области 14.06.2024, 10:130 Установлены двое мужчин, пытавшиеся убить щенка в порховском селе 14.06.2024, 10:110 Сегодня стартует чемпионат Европы по футболу 14.06.2024, 10:100 «Хайпожоры»: Запрет на рекламу в запрещенных соцсетях и народные способы борьбы с мусором
14.06.2024, 10:090 Секция рукопашного боя в Пскове присоединилась к Всероссийскому марафону «Сила России» 14.06.2024, 10:030 Дедовичскую деревню Морозово включили в график вывоза отходов 14.06.2024, 09:570 Щенка пытались забить о землю в порховском селе, а после выбросили в помойку. ВИДЕО 14.06.2024, 09:410 Отчет председателя и назначение выборов депутата по округу №5 рассмотрят на сессии Псковской гордумы
14.06.2024, 09:300 Заготовка травянистых кормов началась в Псковском районе 14.06.2024, 09:170 Эксперт сообщил о «ковровых атаках» хакеров на ресурсы интернет-провайдеров 14.06.2024, 09:150 «Зверьё моё»: Всё как у людей, или Онкология - это не страшно 14.06.2024, 09:130 Продюсер «Слова пацана» войдет в состав жюри кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
14.06.2024, 09:000 Миниатюрные спутники помогут настроить «интернет вещей» 14.06.2024, 08:410 Эксперт объяснил, когда дети чаще всего теряются 14.06.2024, 08:200 В Госдуму внесут законопроект о запрете эвакуировать машины инвалидов 14.06.2024, 08:150 Посвященная герою СВО памятная доска появится в деревне Похвальщина Псковского района
14.06.2024, 08:000 В зарубежных БАДах для похудения нашли бактерии и плесневые грибы 14.06.2024, 07:390 В МЧС рассказали об огнестойкой «чудо-накидке» 14.06.2024, 07:220 СМИ: Coca-Cola вновь регистрирует товарные знаки в России 14.06.2024, 07:000 Для учета бродячих и домашних животных в России стали использовать биометрию
14.06.2024, 00:500 Звание генерал-майора присвоено начальнику ГУ МЧС России по Псковской области 13.06.2024, 23:320 Библиотеку в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове откроют в конце августа 13.06.2024, 22:000 Псковские соцработники могут принять участие в конкурсе профессиональных достижений 13.06.2024, 21:590 Выпавшего за борт пассажира катера ищут на Великой в Пскове
13.06.2024, 21:400 Команда псковских росгвардейцев заняла первое место на соревнованиях по летнему служебному биатлону 13.06.2024, 21:200 В Псковской области пройдет этап международного фестиваля правильного кино 13.06.2024, 21:000 В каждой третьей компании Пскова есть сотрудники на удаленке - опрос 13.06.2024, 20:472 В Пскове водитель Audi может лишиться прав за столкновение с самокатчиком
13.06.2024, 20:400 Наборы на обучение по программам в IT-сфере стартуют в Псковской области 13.06.2024, 20:210 Один человек погиб и трое пострадали при ДТП на въезде в Псков 13.06.2024, 20:200 100-балльница из Великих Лук поделилась впечатлениями от экзамена по литературе 13.06.2024, 20:090 Очевидцы сообщают о смертельном ДТП на въезде в Псков
13.06.2024, 20:000 Стихотворение Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны» в Пскове обсудят на лекции 13.06.2024, 19:540 ФК «Луки-Энергия» проиграл в Москве «Спартаку-2» 13.06.2024, 19:400 Волонтёры в День России вручали псковичам ленточки и открытки 13.06.2024, 19:200 Псковская область находится на 7 месте в РФ по активности подростков, ищущих работу летом
13.06.2024, 19:000 Выставка «В сиянии Андреевского флага» откроется в Изборске 13.06.2024, 18:500 Ретроспектива фильмов Елены Цыплаковой войдет в программу кинофестиваля «Западные ворота» 13.06.2024, 18:401 Псковским курсантам напомнили о последствиях употребления и распространения запрещенных веществ 13.06.2024, 18:300 Песню «На заре» исполнит хор Сретенского монастыря на фестивале в Пскове
13.06.2024, 18:210 Россиянам рассказали о возможной потере всех безналичных долларов 13.06.2024, 18:200 Годовой отчёт псковского детского фонда получил золотой стандарт 13.06.2024, 18:030 Второй этап археологической экспедиции в Выбутах стартует 15 июля 13.06.2024, 18:010 Новый российско-казахстанский фильм с Биковичем и Тодоренко покажут в Пскове
13.06.2024, 18:000 Квартиру площадью 8 квадратных метров выставили на продажу в Петербурге 13.06.2024, 17:580 За кражу денег с банковского счета будут судить 18-летнего псковича 13.06.2024, 17:560 Обзор дорожных нововведений: Мотоциклам да, разворотам нет 13.06.2024, 17:540 Восемь центнеров сливочного масла не пропустили через границу РФ в Псковской области
13.06.2024, 17:530 День памяти Римского-Корсакова пройдет в его усадьбе 22 июня 13.06.2024, 17:460 Первая приемная кампания по федеральному проекту «Профессионалитет» пройдет на базе Псковского политехнического колледжа 13.06.2024, 17:460 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 июня 13.06.2024, 17:450 Профсоюзы с начала апреля помогли расследовать четыре смерти псковичей на работе
13.06.2024, 17:420 Около 200 тысяч рублей удалось собрать в рамках акции «Сдай вторсырье - накорми бездомных животных» 13.06.2024, 17:400 Начались строительные работы для догазификации островской деревни Карпово  13.06.2024, 17:390 Более 2,5 млн рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками 13.06.2024, 17:350 Двух иностранцев выдворят за пределы России за нахождение в Себежском районе без документов
13.06.2024, 17:310 Пригласительные на места в партере на хоровом фестивале в Пскове закончились 13.06.2024, 17:302 Экс-член псковского «Яблока» Жилинский** получил очередной штраф за непредоставление отчетов 13.06.2024, 17:272 Кто хочет стать абитуриентом? 13.06.2024, 17:150 Дорожки размечают на территории бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru