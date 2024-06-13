Общество

Студия анимационного кино подала в суд на псковичку за использование изображения богатыря

Студия анимационного кино «Мельница» обратилась в Арбитражный суд Псковской области с иском к Н. А. Варченко о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Фото из материалов дела

Ответчик в судебном заседании заявил ходатайство о передаче дела на разрешение суда общей юрисдикции, ссылаясь на то, что на момент поступления иска в суд ответчик не имел статуса индивидуального предпринимателя.

Суд установил, что в рассматриваемом случае спор между истцом и ответчиком возник ввиду предполагаемого факта нарушения исключительных прав на товарный знак №289325, тогда как в силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак является обозначением, служащим для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, то есть является средством индивидуализации.

Определением от 14 мая 2024 года Арбитражный суд Псковской области отказал в удовлетворении ходатайства о передаче дела для рассмотрения по подсудности в суд общей юрисдикции.

11 июня Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил определение Арбитражного суда Псковской области от 14 мая без изменения.