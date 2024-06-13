«Хайпожоры»: Запрет на рекламу в запрещенных соцсетях и народные способы борьбы с мусором. ВИДЕО

В Пскове водитель Audi может лишиться прав за столкновение с самокатчиком

В каждой третьей компании Пскова есть сотрудники на удаленке - опрос

В Псковской области пройдет этап международного фестиваля правильного кино

Команда псковских росгвардейцев заняла первое место на соревнованиях по летнему служебному биатлону

Очевидцы сообщают о смертельном ДТП на въезде в Псков

100-балльница из Великих Лук поделилась впечатлениями от экзамена по литературе

Один человек погиб и трое пострадали при ДТП на въезде в Псков

Наборы на обучение по программам в IT-сфере стартуют в Псковской области

Стихотворение Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны» в Пскове обсудят на лекции

ФК «Луки-Энергия» проиграл в Москве «Спартаку-2»

Волонтёры в День России вручали псковичам ленточки и открытки

Псковская область находится на 7 месте в РФ по активности подростков, ищущих работу летом