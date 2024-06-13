Общество

Реконструкцию пункта пропуска «Бурачки» контролирует транспортная прокуратура

Реконструкцию многостороннего автомобильного пункта пропуска «Бурачки» и ввод в эксплуатацию служебного здания для сотрудников таможни и других органов по поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова проинспектировал начальник отдела за исполнением таможенного законодательства Федор Степурин в ходе рабочей поездки в Великие Луки.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

Как сообщает Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры, на встрече с представителями Псковского филиала Росгранстроя и АО «Росэлектроника» Федор Степурин расставил приоритеты, обратил внимание на необходимость выполнения работ по государственному контракту в обусловленные сроки. Великолукскому транспортному прокурору поручил усилить надзор за исполнением законов при строительстве инфраструктуры объекта и соблюдением прав лиц, пересекающих границу.

Кроме того, Федор Степурин проконтролировал устранение дефектов и неровностей дорожного покрытия на отдельных участках пункта пропуска, о которых ранее в ходе личного приема Северо-Западному транспортному прокурору сообщил житель Великих Лук.

В результате вмешательства надзорного органа на проблемных участках проводят ремонтные работы.