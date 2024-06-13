Общество

Фотограф ПЛН вышел в финал фестиваля «Свет и цвет»

Фотограф Псковской Ленты Новостей Александр Елисеев вышел в финал фестиваля «Свет и цвет». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале «Улицы полны неожиданностей».

«Сейчас узнал, что моя фотография вышла в финал фестиваля "Свет и цвет", который пройдет в Ельце. Имена победителей, понятное дело, неизвестны, но самому выходу в финал очень рад. Особенно учитывая, что раньше вообще никогда в фотоконкурсах не участвовал. И тут сразу такой результат. Что ж, до встречи в Ельце», - написал Александр Елисеев.

Фото, которое вышло в финал, на скриншоте, а все фотографии финалистов можно посмотреть тут.