Общество

Псковская область одной из первых подключилась к системе противодействия коррупции «Посейдон»

Работу государственной информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон» обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников c начальником управления по вопросам противодействия коррупции правительства региона Геннадием Егоровым в ходе рабочей встречи в понедельник, 17 июня. Работа в этом направлении идет по поручению президента России Владимира Путина. Глава государства подписал указ о создании данной государственной информсистемы в 2022 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Геннадий Егоров доложил Михаилу Ведерникову, что Псковская область одной из первых подключилась к информационной системе противодействия коррупции «Посейдон», и сейчас ее установка полностью завершена. Губернатор детально обсудил с руководителем профильного управления особенности функционала, а также основные направления и первые результаты ее работы.

Система создана для информационно-аналитического обеспечения деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе для проведения с использованием IT-технологий анализа и проверок на соблюдение ограничений, запретов и требований в этой сфере. В частности, программа собирает и анализирует информацию о доходах и имуществе государственных служащих региона. Работа ведется сразу с несколькими базами данных — в систему интегрированы базы Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга, Росимущества, а также социальные сети.

Начальник управления отметил, что в 2024 году особое внимание уделяется подготовке кадров — организуются семинары-совещания, курсы повышения квалификации для сотрудников. Проводится работа и по формированию антикоррупционного правосознания граждан.

Геннадий Егоров также представил отчет о реализации в Псковской области мер антикоррупционной политики за прошлый год. Так, было усилено взаимодействие с правоохранительными, контрольными, надзорными и законодательными органами в сфере противодействия коррупции, а также с представителями бизнес-сообщества и общественных организаций. «Благодаря такой работе в прошлом году фактов нарушения законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими государственные должности, не установлено, как и фактов увольнения граждан с государственной гражданской службы, муниципальной службы в связи с утратой доверия», — отметил Геннадий Егоров.

Еще один вопрос, затронутый на встрече, касался результатов работы регионального телефона доверия по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений 8(8112)299-298. Голосовые сообщения, содержащие информацию о заявителе и просьбу о помощи, направляются в соответствии с компетенцией в различные инстанции для принятия мер реагирования. За 2023 год в правительство Псковской области поступило более 30 сообщений, при этом информации о коррупционных нарушениях не поступало.