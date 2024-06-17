Общество

Более 50% работодателей готовы закрыть глаза на ошибки сотрудников - опрос

Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование и узнали, как часто работодатели готовы закрывать глаза на ошибки сотрудников.

Подавляющее большинство работодателей (86%) нейтрально относятся к ошибкам своих сотрудников, если те вовремя их исправляют и не повторяют впоследствии. 9% опрошенных относятся позитивно и считают, что сотрудники учатся на своих ошибках. 5% респондентов негативны в своем отношении и утверждают, что ошибок в работе не должно быть вообще, пишут «Известия».

53% работодателей готовы закрыть глаза на ошибки сотрудников, если компании не нанесен финансовый или репутационный урон. 32% опрошенных считают, что это зависит от ценности сотрудника. Только 15% работодателей не готовы ни при каких обстоятельствах прощать ошибки.

Больше половины опрошенных работодателей (65%) делают сотруднику устный выговор. 20% компаний лишают ошибившегося человека премии, еще 13% выписывают штрафы, а 10% опрошенных лишают сотрудников дополнительных привилегий.

8% респондентов устраивают публичный устный выговор перед всей командой. Всего 4% принявших участие в опросе увольняют ошибившегося сотрудника. 1% работодателей выбирает выговор с занесением в трудовую книжку.

14% респондентов не применяют никаких санкций. 9% выбрали вариант «Другое», где отметили, что предпочитают разбирать причину ошибки в личном разговоре с сотрудником и совместно обсуждать варианты исправления ситуации.