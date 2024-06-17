Общество

В Псковской области началось внедрение искусственного интеллекта

Внедрение искусственного интеллекта в Псковской области началось по трем направлениям. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на дизайн-сессии по AI-трансформации региона 18 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас уже есть наработки по трем направлениям - это здравоохранение, общественный транспорт, безопасность. Но понятно, что сегодня искусственный интеллект используется в той или иной степени практически во всех сферах нашей жизни. Сегодня у вас будет шесть направлений, которые вы рассмотрите: госуправление, здравоохранение и соцсфера, строительство и ЖКХ, молодежь и образование, туризм и культура, экономика и инвестиции. И те решения, которые будут выработаны, которые будут наиболее интересными, мы обязательно с нашими партнерами постараемся реализовать на территории Псковской области», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что идеи, которые уже есть у органов исполнительной власти, не шаблонные, а рабочие и интересные.

«Я думаю, что стоит их проработать для последующего применения в регионе», - добавил глава региона.

Председатель Северо-Западного банка Сбербанк Дмитрий Суховерхов на дизайн-сессии по AI-трансформации Псковской области подчеркнул, что искусственный интеллект - это инструмент, который с каждым днем все больше и больше развивается.

«Мы зарабатываем не на AI-продуктах. Почему же мы ими занимаемся? Это наша социальная ответственность: помогать находить инструменты, чтобы сделать жизнь людей лучше, современнее, процессы государственного управления более эффективными», - отметил он.