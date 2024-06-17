Общество

Меры безопасности в сфере миграции хотят усовершенствовать в России

«Единая Россия» обеспечит совершенствование мер безопасности в сфере миграции. Госдума рассмотрит два законопроекта, которые вводят новые нормы и устанавливают режим высылки. Под него попадают иностранные граждане, которые нарушили правила пребывания в России, сообщает официальный Telegram-канал партии.

«Будет создан реестр контролируемых лиц, который будет вести МВД. Для иностранных граждан, которые попадают в реестр, ограничат определенные права. Они не смогут устроиться на работу, лишаются права регистрации по месту жительства, выезда за пределы региона без контроля со стороны МВД, не смогут заключать брак», - отметил первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

Кроме того, устанавливаются критерии, которым иностранные граждане обязаны будут соответствовать. «В первую очередь, уважение к нашей культуре, традициям, принцип невмешательства в наши внутренние дела», - подчеркнул Дмитрий Вяткин.