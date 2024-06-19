Общество

Незаконченное и неполное высшее предлагают вернуть в правовое поле

В Советском Союзе неполное и незаконченное высшее образование официально признавали. Кроме того, с неоконченной вышкой со временем можно было восстановиться в университете или институте. Сегодня таких понятий в законодательстве нет, как и гарантий для недоучившихся студентов. Тему подняли в комитете Госдумы по науке и высшему образованию 17 июня.

Понятия «неполное» и «незаконченное высшее образование» официально перестали существовать с 2007 года. До тех пор под первым понимали уход из вуза после нескольких лет успешной учебы. А под вторым — отчисление, например, за пропуски или неуспеваемость, пишет «Парламентская газета».

В первом случае студент получал диплом о неполном образовании, который позволял ему со временем восстановиться на ту же специальность. Во втором — справку о незаконченном образовании. Теперь оба эти документа заменяет справка, по которой восстановиться почти невозможно.

На это, на круглом столе в Госдуме 17 июня, где обсудили подготовку инженерных кадров, обратил внимание ректор Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого Андрей Рудской. По его мнению, возвращение этих понятий в правовое поле позволит недоучившимся студентам со временем вернуться в вуз: «Например, предлагаю сохранить такую возможность для тех, кто освоил только базовую часть фундаментальной подготовки».

Еще в 2023 году вернуть в законодательство понятие неполного высшего образования предлагал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. «Мы выходим из Болонской системы образования. Меняются стандарты, в связи с этим мы предлагаем стандарт "базовый специалитет" для тех, кто не завершил обучение по основной образовательной программе высшего образования, но успешно прошел промежуточную аттестацию», — говорил тогда депутат. По мнению Чернышова, это позволило бы «миллионам людей, которые по разным причинам не окончили вузы, претендовать на более высокие должности».

Отметим, что по данным исследования сервиса «Яндекс Доставка» в 2023 году, 40% курьеров в России имеют высшее или незаконченное высшее образование. При этом каждый шестой указал на свое экономическое или финансовое образование, а каждый десятый — на образование в сфере IT-технологий.

Как напомнил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, достижение технологического суверенитета — одна из приоритетных задач государства, поставленная президентом: «Качественное образование — самый главный ключ для этого». «Предыдущая модель экономики предполагала, что мы продадим нефть и газ, а остальное купим. Это формировало и так называемую сервисную модель высшего образования — с акцентом на обслуживание», — сказал депутат.

Например, при подготовке тех же инженеров программы бакалавриата были нацелены главным образом на то, чтобы научить «пользоваться чужими конструкторскими разработками», отметил Смолин.

При этом депутат поддержал идею расширить возможности тех, кто раньше выучился на бакалавра. «Доучить бакалавра проще, чем выучить специалиста с нуля», — сказал он.

Новая система вышки должна предполагать и новую систему отбора абитуриентов — не только с учетом результатов ЕГЭ, считает Олег Смолин: «Расширить учет результатов нужно, по крайней мере, для тех, кто учился в специальных инженерных классах».

Эту идею поддержал и директор физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич. По его словам, необходимо изменить правила приема так, чтобы русский язык не суммировался с баллами ЕГЭ по профильным предметам, а шел как зачет.

«У будущих инженеров не должно быть выбора, что сдавать: или физику, или информатику — на инженерных специальностях нужно и то и другое», — объяснил педагог свое предложение, предвидя при этом, что идея, скорее всего, вызовет критику.

Напомним, что сейчас выпускники школ, чтобы поступить в вуз, должны сдавать три экзамена, но один из них — обязательно русский язык. И получается, что будущим физикам совсем необязательно сдавать ЕГЭ по физике, а химикам — по химии.