Общество

Окна в школах Великих Лук оборудуют замками безопасности по требованию суда

Оконные блоки в школах Великих Лук оборудуют замками безопасности по требованию суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Прокуратура провела проверку и установила, что в нарушение требований федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных учреждениях города оконные блоки не оборудованы замками безопасности, что создает реальную угрозу возможности причинения вреда здоровью учащихся, а также неправомерного проникновения в образовательное учреждение.

Прокуратура направила в суд исковые заявления с требованием оборудовать оконные блоки образовательных учреждений замками безопасности. Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.