Общество

Семь заявлений для переезда в Псковскую область от соотечественников-репатриантов удовлетворили в 2024 году

Вопросы расширения мер поддержки для граждан, готовых переехать в Псковскую область на постоянное место жительство, обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с советником по социальным вопросам Еленой Полонской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Согласно указу президента России, с января 2024 года в стране введен институт репатриации, в том числе для поддержки соотечественников, живущих в недружественных странах и желающих вернуться на историческую родину. Речь идет о постоянно проживающих за рубежом гражданах России или людях, вышедших из российского гражданства, утративших гражданство СССР. К репатриантам также относятся те, у кого есть родственники по прямой восходящей линии, родившиеся или постоянно проживавшие на территории Российской империи или Советского Союза.

Репатрианты могут выбрать любой регион России для проживания. Например, в этом году для переезда в Псковскую область уже удовлетворены семь заявлений от соотечественников-репатриантов, проживающих в странах Прибалтики.

Михаил Ведерников и Елена Полонская обсудили возможные меры поддержки, которые могут быть введены для репатриантов при переселении в Псковскую область. Федеральное законодательство позволяет устанавливать субъектам РФ меры поддержки на социальную адаптацию для репатриантов. Глава региона внес свои предложения, обозначил направления, которые еще нуждаются в проработке.

Михаил Ведерников особо подчеркнул, что в первую очередь необходимо организовать комплексную работу по поддержке в переселении в регион специалистов наиболее востребованных специальностей. В первую очередь, из сферы здравоохранения и образования.

Смотрите также В Госдуме попросили Псковскую область трудоустраивать русскоязычных педагогов из Эстонии

Напомним, что губернатор вручил паспорт Российской Федерации участнику СВО из Туркменистана, который переехал в регион вместе со всей своей семьей в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.