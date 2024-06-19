Общество

Мошенники добрались до российских релокантов

Мошенники начали распространять свою деятельность на новые регионы России, следует из отчета платформы «Мошеловка». Наличие жалоб на действия аферистов в присоединившихся к РФ регионах подтвердили и в пресс-службе ЦБ. Кроме того, рассказали в «Мошеловке», в этом году мошенники вышли и на международный уровень — они пытаются обмануть релокантов из России, когда те ищут удаленную работу или пользуются сайтами знакомств.

Причина в том, полагают эксперты, что в России мошенникам всё больше перекрывают кислород, поэтому они пытаются освоить новые территории с русскоязычной аудиторией, пишут «Известия».

Как следует из отчета «Мошеловки», жители ЛНР, ДНР и Запорожской области сообщают о звонках мошенников с легендами о выдаче кредитов или краже денег с карты банков, которые еще не начали свою работу на новых территориях. Также поступают сигналы о схеме с окончанием действия сим-карт. Злоумышленники сообщают о скором приходе «большой тройки» из России и необходимости замены «симок» местных операторов сотовой связи.

В Центробанке подтвердили выход злоумышленников, выманивающих деньги у населения, на новые российские территории.

«В Банк России поступают жалобы от жителей из новых регионов РФ по поводу финансового мошенничества. Но их количество небольшое. При этом тематики жалоб в целом аналогичны общей картине по стране и в основном касаются случаев, когда люди добровольно переводят средства под воздействием злоумышленников, а также кибермошенничества. Мы перенаправляем такие жалобы в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Сейчас мошенники активно пытаются охватить новые русскоязычные территории и целевые аудитории, поскольку на «старых» им сильно осложнили деятельность — усиливается законодательство по борьбе с аферистами, возникают новые технологические решения, да и люди стали более острожными, пояснила куратор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.