Общество

Представители почти 30 регионов принимают участие в конференции по госзакупкам в Псковской области

26 регионов представлено на конференции по государственным закупкам в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на второй межрегиональной конференции «Регулируемые закупки», организованной правительством Псковской области и электронной торговой площадкой «Газпромбанк».

«Мне приятно отметить, что наша инициатива в прошлом году у вас нашла отличный отклик. Конференция уже становится традиционной, и география расширяется. В прошлом году мы представили 20 регионов, в этом уже 26. И думаю, что это закономерно, потому что организация госзакупок – это принципиально важная тема. Госзаказ – это ключевой инструмент реализации президентских нацпроектов, программ и целой системы государственного управления. Его грамотное применение, безусловно, дает экономию и соответствующие качества. Вместе с тем, процесс госзакупок – тема достаточно узкая, специфическая, и людей, которые детально, профессионально разбираются с проблематикой, материалами не так уж и много. Поэтому, чтобы владеть всеми инструментами, быть максимально эффективными, важно общаться с друг с другом и поддерживать связь с коллегами», – подчеркнул губернатор.

Конференция проходит три дня с 19 по 21 июня.

Также сегодня на территории особой экономической зоны «Моглино» проводится круглый стол на тему: «Национальные проекты: от закупки до реализации, решаем задачу комплексно», на котором с коллегами из регионов будет обсуждаться вопрос исполнения и сопровождения контрактов исполнительными органами, в полномочия которых входит определение поставщика (подрядчика, исполнителя).