Общество

Участники «Движения первых» могут поехать в Крым на «Тавриду.АРТ» всей семьёй

Участники «Движения первых» могут поехать в Крым на фестиваль «Таврида.АРТ» всей семьёй. В арт-квартале «Родные-любимые» в качестве участников ждут целые семьи, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Четвёртый раз на фестивале в Крыму соберутся участники «Движения первых» вместе со своими родителями. Участников ждут встречи с экспертами по построению гармоничных детско-родительских отношений, тренировки с профессиональными спортсменами, творческие мастер-классы, где народное творчество обретёт современное звучание.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Сегодня, 20 июня, последний день регистрации.

Участниками семейного арт-квартала могут стать школьники и студенты от 14 до 25 лет и их родители из всех субъектов РФ. Семейный форум объединит семьи и семейные династии со всей страны для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей.