Общество

Михаил Ведерников обсудил с руководством Росреестра проекты в сфере земельно-имущественных отношений

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) Татьяной Громовой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Обсуждались вопросы наполнения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), защита имущественных прав граждан, а также совершенствование сервисов по предоставлению услуг в области регистрации прав и кадастрового учета недвижимости.

Регион участвует в пилотном проекте «Вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот на территории Псковской области». Соответствующее соглашение подписано в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Проект направлен на выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости для наполнения сведениями ЕГРН. Их в Псковской области насчитывается свыше 250 тысяч единиц. Для успешной реализации проекта заключено еще одно соглашение между правительством региона и ППК «Роскадастр» о взаимодействии и координации деятельности.

Следующая важная задача, которая стоит перед регионом — это наполнение национальной системы пространственных данных информацией о земельных участках и объектах Псковской области. Единая цифровая платформа функционирует с прошлого года и призвана объединить в себе множество разрозненных информационных систем о земле и недвижимости. Целью проекта является быстрый доступ инвесторов и застройщиков к качественной и полной информации о привлекательности всех точек региона.

В ходе встречи также были затронуты вопросы оформления объектов культурного наследия, исполнение контрольно-надзорных функций федерального органа, взаимодействие с МФЦ и развитие иных сервисов по работе с населением. Заместитель руководителя Росреестра обратила внимание на активную позицию руководства региона в части клиентоориентированности и совершенствования форм работы с гражданами и юридическими лицами, в том числе в удаленном формате, а также на эффективное межведомственное взаимодействие в работе.

Михаил Ведерников поблагодарил Росреестр в лице Татьяны Громовой за внимание к региону и оказание всесторонней поддержки в решении значимых задач.