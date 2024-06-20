Общество

Кадровый голод в областной детской больнице начинает убывать - Евгений Васильев

Кадровый голод в Псковской детской областной больнице начинает убывать. Об этом и. о. главного врача, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев заявил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 20 июня.

«Кадровый голод начинает понемногу убывать. У нас появился челюстно-лицевой хирург, врач-психиатр, врач-педиатр, вышел на работу новый ЛОР-врач. С 1 июля трудоустраивается новая заведующая центром здоровья детей, доктор медицинских наук. С первого сентября на работу выйдут два новых травматолога», – рассказал Евгений Васильев.

При этом, как отмечает врач, привлекать на работу новых сотрудников сейчас сложно.