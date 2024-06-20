Телеведущего Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали

Телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали, сообщил его директор Антон Шестак.
«Да. Ему было плохо полторы-две недели. Я понял, что тянуть нельзя, уговорил его пойти к врачам, они сказали, что нужна госпитализация. Поехали сразу в больницу, отвезли, перевели в реанимацию», — сказал Антон Шестак.
Он также опроверг информацию, что у Кушанашвили якобы цирроз печени. По словам Шестака, обсуждались другие проблемы со здоровьем.
«Я не врач, пока не могу подтвердить, но цирроз печени точно не подтверждаю», — добавил директор телеведущего.
Чуть более полугода назад Отару Кушанашвили становилось плохо, никакие диагнозы не подтверждались представителями телеведущего, пишет РИА Новости.