Общество

Продолжается ремонт Дома культуры в псковской деревне Адворицы

Площадку капитального ремонта Дома культуры в деревне Адворицы посетила глава Псковского района Наталья Федорова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой

Подрядчик выполнил следующие работы: кровля подготовлена к финальной отделке металлочерепицей; обветшавшая наружная кирпичная кладка заменена на пенобетонные блоки; полы подготовлены к чистовой отделке,сделана цементная стяжка.

Работы ведутся по графику, отставаний нет.

«Обсудили планы на предстоящий период: выбор материалов для внутренней отделки, закуп мебели в соответствии с дизайн- проектом и функциональным предназначением помещений. Напомню, капитальный ремонт Адворицкого ДК проводится в рамках национального проекта "Культура"», - добавила глава района.