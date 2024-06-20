Общество

Псковичи стали чаще путешествовать по России в 2023 году

Интерес псковичей в 2023 году к поездкам в соседние регионы вырос — так, в прошлом году путешественники из Псковской области на 3% чаще посещали Рыбинск в Ярославской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании МТС.

Псковичи обратили свое внимание на соседние регионы и, особенно, на Рыбинск: этот город в Ярославской области псковские путешественники выбирали местом отдыха на 3% чаще в прошедшем году. Отпуск в Рыбинске у псковичей был коротким и занимал не более 2 дней, сообщает сервис для путешественников МТС Travel.

«Рыбинск — как и Псков — старинный торговый город, поэтому нет ничего удивительного в том, что псковичи стали чаще посещать нашего “соседа”. Надеюсь, в этом году таких путешествий станет в разы больше, тем более что в МТС Travel запустили новый аудиогид по Рыбинску. Цифровой аудиоспектакль приоткроет тайну волжских шлюзов для псковских путешественников — теперь покорять столицу бурлаков станет еще интереснее и комфортнее», ― комментирует директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Этот и другие аудиогиды МТС Travel приходят абонентам МТС в приветственном сообщении при пересечении границы Ярославской области. Ознакомиться с аудиогидами и путеводителем по Рыбинску и Ярославской области можно на сайте МТС Travel.