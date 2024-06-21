Общество

День бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей пройдет в Пскове 27 июня

День бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей пройдет в филиале фонда «Защитники Отечества» 27 июня 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Минюста России по Псковской области.

Единый день бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей призван помочь оперативно получить всю необходимую информацию о существующих мерах поддержки, а также помочь в решении проблем, связанных с нарушением прав граждан.

Прием будут вести адвокаты, нотариусы Псковской области, сотрудники комитета по социальной защите Псковской области, комитета юстиции Псковской области, управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, отделения Социального фонда России по Псковской области.

Мероприятие пройдет 27 июня 2024 года с 13.00 до 16.00 в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области по адресу: Псков, улица Льва Толстого, дом 31 А.

Телефон для справок: филиал фонда «Защитники Отечества» 672-815, (8112) 33-10-96 (доб. 211)