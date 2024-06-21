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Общество

Три детсада планируют капитально отремонтировать в Великих Луках

21.06.2024 12:25|ПсковКомментариев: 0

Три детских сада планируют капитально отремонтировать в Великих Луках. Об этом сообщил глава администрации Андрей Беляев, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о своей деятельности на сессии Великолукской городской Думы 21 июня.  

Фото: Великолукская городская Дума

Депутат Юлия Ярышкина спросила у Андрея Беляева про капитальный ремонт детских садов. Она отметила, что данный вопрос был поднят президентом РФ Владимиром Путиным.

«В настоящее время мы подготавливаем документы по капитальному ремонту трех детских садов: 19-го, 5-го и 21-го», - сообщил Андрей Беляев. 

Вопрос депутата Константина Максимова касался ремонта Краеведческого музея. «В региональный план празднования 100-летия Александра Матросова был включен ремонт нашего музея, но мы не попали в федеральную программу. Но работа в данном направлении ведется и дальше, и сейчас мы направили документы в другую программу», - отметил Андрей Беляев. 

Заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович поинтересовался у Андрея Беляева планами по обеспечению города камерами видеофиксации.

«Администрация много лет с правительством региона работала над тем, чтобы нас включили в программу "Безопасный город". Мы получили ответ, что в данный проект мы включены. Планируется установка более 80 камер. Сейчас идет согласование мест. В эту сеть будут включены и существующие камеры. Планируется, что до конца года мы это реализуем», - дал четкий ответ Андрей Беляев.

Также глава городской администрации ответил на вопрос депутата Елены Чернозубовой по поводу развития сферы спорта, а именно – о планах по дальнейшему развитию инфраструктуры спорта.

«Мы видим, что индивидуальные виды спорта у нас охвачены, а вот игровые нет. Не хватает им инфраструктуры, а именно отдельных залов. Администрация уже подобрала земельные участки, пишем заявки. Будем работать и дальше в этом направлении», - ответил Андрей Беляев.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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