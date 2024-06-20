Общество

Андрей Беляев: Впереди много важных и ответственных дел

В центре внимания администрации города находятся вопросы привлечения инвестиций, развития инженерной и транспортной инфраструктур, ремонта и строительства дорог, а также решение других не менее важных задач. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Беляев в ходе отчета о своей деятельности на сессии Великолукской городской Думы.

Фото: Великолукская городская Дума

«Впереди много важных и ответственных дел, планов, которые предстоит воплотить в жизнь. И только тесное взаимодействие всех ветвей власти – это залог успешного развития нашего города в дальнейшем», - подчеркнул Андрей Беляев.

В 2023 году администрация города уделяла большое внимание вопросам безопасности граждан и вопросам поддержки членов семей участников специальной военной операции. В администрации создан штаб по работе с членами семей участников СВО и доставке гуманитарной помощи совместно с промышленными предприятиями ЗАО «ЗЭТО», АО «Опытный завод «Микрон», ООО «Велмаш-С» и другими организациями города Великие Луки. В ходе реализации гуманитарной миссии в 2023 году организовали 10 отправок гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции общим весом более 160 тонн.

В 2023 году более 120 волонтёров приняли участие в мероприятиях различных направленности, в том числе по поддержке семей мобилизованных граждан, помощи в сборе, сортировке и отправлению гуманитарных грузов на передовую.