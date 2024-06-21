Общество

Двух неизвестных солдат Красной Армии перезахоронили в Новоржеве

Торжественный церемониал перезахоронения останков двух бойцов, неизвестных солдат Красной Армии, погибших на полях сражений возле деревни Шестово Дубровской волости Новоржевского района, поднятых поисковым отрядом «Пламя», состоялся в Новоржеве 21 июня в преддверии 22 июня, Дня памяти и скорби, на братском захоронении «Мемориал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Новоржевского муниципального округа.

Фото здесь и далее: администрация Новоржевского округа

«В прошлом поля жестоких сражений - сегодня мирная наша новоржевская земля, до сих пор хранит героически павших воинов. Их находят в экспедициях - в траншеях, блиндажах, окопах. Там, где они стояли насмерть», – сказали в администрации.

Открыла торжественный ритуал глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова словами «…В глубину истории уходит тот победный май 1945 года. Но все мы знаем, что война не окончена, пока не похоронен последний ее солдат!...Наша святая обязанность - придать земле останки воинов должным образом».

Со словами памяти и скорби обратились ко всем присутствующим командир поискового отряда Игорь Васильев и председатель районного Совета ветеранов Галина Синельникова.

Божественную литургию по воинам провел настоятель Храма Рождества Христова протоирей отец Стефан (Вахрушев). Присутствующие почтили минутой молчания павших на полях сражений и возложили цветы к подножию могилы.