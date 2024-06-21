В торговую сеть «Бизон» требуются сотрудники

Торговая сеть «Бизон» приглашает на работу сотрудников, сообщили Псковской Ленте Новостей представители торговой сети.
Для работы в офис торговой сети «Бизон» требуются:
Сотрудникам гарантируют:
Справки по телефону: +7 951 757-91-11
В фирменных магазинах торговой сети «Бизон» представлен весь ассортимент продукции, выпускаемый Псковским мясокомбинатом. Это колбасные изделия, мясные деликатесы, охлажденные и замороженные полуфабрикаты. Ежедневные поставки продукции с мясокомбината – это гарантия свежести продукции. Ассортимент выпускаемых высококачественных мясных изделий регулярно обновляется на основе анализа покупательских предпочтений, и в настоящее время настолько широк, что способен удовлетворить потребности как самых экономных, так наиболее взыскательных покупателей.
Адреса точек торговой сети «Бизон» доступны на сайте Псковского мясокомбината.
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