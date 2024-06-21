Общество

Путин поручил кабмину проанализировать практику изымания органами опеки детей из семьи

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать практику отобрания органами опеки детей у родителей и при необходимости представить предложения по совершенствованию деятельности соответствующих органов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, который состоялись 25 апреля 2024 года.

«Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ провести анализ практики отобрания органами опеки и попечительства детей у родителей (одного из родителей) или у других лиц, на попечении которых они находятся, и при необходимости представить предложения по совершенствованию деятельности органов опеки и попечительства», - говорится в перечне. Поручение должно быть выполнено к 1 декабря 2024 года.