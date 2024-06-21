Общество

В кабмине одобрили освобождение от наказания за мятеж в случае отказа от участия в нем

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если его участник «способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ». Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к комиссии.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект», - сказал источник.

Законопроектом предлагается внести в примечание к статье УК РФ «Государственная измена» изменение, которое предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, «если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ». При этом в его действиях не должно содержаться иного состава преступления.