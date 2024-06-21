Общество

Операцию по снижению повторной преступности проведут в Псковской области

Оперативно-профилактическая операция «Надзор» пройдет в Псковской области с 25 по 29 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Цель операции - снижение уровня повторной преступности среди граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

Сотрудники органов внутренних дел области будут осуществлять целый комплекс мер профилактического характера, направленных на предупреждение совершения противоправных деяний гражданами, состоящими под административным надзором, повышение эффективности деятельности подразделений полиции и заинтересованных ведомств по контролю за соблюдением поднадзорными лицами установленных судом административных ограничений.

Особое внимание стражи правопорядка уделят работе по установлению местонахождения лиц, уклоняющихся от административного надзора, а также выявлению граждан, формально подпадающих под действие административного надзора.